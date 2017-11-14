Рада убрала упоминания о Великой Отечественной из закона о ветеранах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Верховная рада приняла поправки к закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", предполагающие отказ от термина "Великая Отечественная война", сообщает еженедельник ZN.UA.

За соответствующую инициативу (№5697), текст которой опубликован на сайте законодательного органа, проголосовал 241 народный депутат.

Поправка вносит коррективы в оригинальный закон "О статусе ветеранов" и заменяет термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная война и война с Японией" и "Война 1945 года с империалистической Японией" термином "Вторая мировая война".

Законопроект также предусматривает предоставление статуса инвалидов гражданским лицам, пострадавшим в результате военных действий в Донбассе.