В ЛНР узнали о планах Киева устроить провокацию

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (171)

ЛУГАНСК, 14 ноя — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", сообщили РИА Новости в МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

К такому выводу в ЛНР пришли после звонка на "горячую линию" ведомства, рассказал собеседник агентства в Центре по взаимодействию с общественностью МВД.

Звонивший сообщил, что в октябре Вооруженные силы Украины развернули огневую установку под охраной военных. Ее сформировали на базе 250-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11-го зенитно-ракетного полка.

В ЛНР проверили эту информацию. "Группа разворачивалась в Старобельском районе — в окрестностях сел Балакиревка, Бутковка, Дубововка, Проказино", — указали в МВД. Также ее заметили возле села Лысогоровка Новопсковского района.

И Старобельский, и Новопсковский районы контролируются Киевом.

Сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения перед переговорами в Минске.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 15 ноября.