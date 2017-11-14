Филиппины передали Сингапуру председательство в АСЕАН

МАНИЛА, 14 ноя – РИА Новости. Филиппины передали председательство в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Сингапуру, торжественная церемония состоялась после завершения в Маниле 31-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий под председательством Филиппин.

Президент Филиппин Родриго Дутерте передал премьер-министру Сингапуру Ли Сянь Луну молоток, символизирующий председательство в ассоциации.

"Для нас была абсолютная честь принимать вас и ваши делегации на различных встречах, мероприятиях. Мы надеемся на то, что вы возьмете с собой кусочек филиппинского гостеприимства… Ваша честь, премьер-министр Ли Сянь Лун, я удостоен чести передать председательство в АСЕАН Республике Сингапур, которое вступает в силу 1 января 2018 года", — сказал Дутерте.

Премьер Сингапура, в свою очередь, сказал, что для него большая честь принять председательство в АСЕАН от Филиппин.

Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН формально начались 10 ноября, а главные мероприятия прошли 13-14 ноября. В частности, в понедельник в рамках саммита прошли такие мероприятия, как саммит АСЕАН-США по случаю 40-летия установления диалога между сторонами, 20-й саммит АСЕАН-Китай, 19-й саммит АСЕАН-Южная Корея, 20-й саммит АСЕАН-Япония, 9-й саммит АСЕАН – ООН. Во вторник состоялся 20-й саммит АСЕАН+3 (АСЕАН +Китай, Япония, Южная Корея), 40-й саммит АСЕАН — Канада и 40-й саммит АСЕАН — ЕС. Во второй половине дня состоялся Восточноазиатский саммит.

В саммите приняли участие главы государств и правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди.