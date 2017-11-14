В Донбассе коммунальщики восстановили поврежденную обстрелами плотину

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (170)

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Коммунальщики восстановили поврежденную обстрелами плотину Верхнекальмиусского водохранилища в Донбассе, сообщили во вторник в компании "Вода Донбасса".

Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в результате обстрела из РСЗО "Град" была повреждена плотина Верхнекальмиусского водохранилища.

"Ремонтные бригады закончили восстановительные работы на плотине Верхнекальмиусского водохранилища, поврежденной осколками боеприпасов 6 ноября. Два повреждения тела плотины размерами 400 миллиметров были устранены", — говорится в сообщении пресс-службы компании.