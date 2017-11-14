МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Объявивший о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал вернуться в страну из Саудовской Аравии в течение двух дней.

"Я в порядке, даст Бог, вернусь через два дня", — написал Харири в Twitter

Харири еще в воскресенье обещал вернуться через два-три дня в Ливан, после чего официально подаст в отставку в соответствии с конституцией страны.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан и обосновать свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.