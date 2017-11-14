Генпрокуратура намерена развивать сотрудничество с Марокко

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на встрече с первым председателем кассационного суда Марокко Мустафой Фаресом выразил намерение всесторонне развивать российско-марроканские отношения в правоохранительной сфере, сообщается на сайте российского надзорного ведомства.

"В заключение Юрий Чайка подтвердил твердую нацеленность на всестороннее развитие российско-марокканских отношений в правоохранительной сфере", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фарес так же высказался в пользу развития двусторонних связей, рассказав о взаимодействии судей и прокуроров в Марокко.

Как подчеркнул Чайка, Марокко и Россия уже более 15 лет являются стратегическими партнерами. Новую веху в истории отношений между двумя странами открыл визит в Москву в марте прошлого года короля Марокко Мухаммеда VI. Генеральный прокурор РФ отметил, что одной из составляющих динамичного развития межгосударственных отношений является надлежащее сотрудничество правоохранительных органов. В связи с этим он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению взаимодействия России и Марокко.

Сообщается, что на встрече представители Генеральной прокуратуры РФ ознакомили гостей с деятельностью российской прокуратуры, в том числе в сфере координации работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек, начальник управления международного сотрудничества кассационного суда королевства Марокко Али Резуани и руководители подразделений генеральной прокуратуры РФ и представители марокканской делегации.