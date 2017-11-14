Инициатива Трехморья и V4 уравновесят силы в Европе, рассчитывают в Варшаве

ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Польша рассчитывает, что инициатива Трехморья (стран Черного, Балтийского и Адриатического морей) и Вышеградская четверка (Венгрия, Словакия, Польша и Чехия — V4) уравновесят расклад политических сил в Европе, заявил председатель правящей партии Польши Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Беатой Шидло во вторник в Варшаве.

Минувшим летом в Варшаве прошел саммит стран Трехморья. Его посетил президент США Дональд Трамп.

По словам Качинского, правительство, сформированное его партией, стремится к тому, чтобы у Польши "была более сильная позиция, чем сейчас".

"Речь идет об укреплении государства, его вооруженных сил, и о создании таких политических конструкций в Центральной и Восточной Европе, которые будут укреплять эту позицию", — заявил Качиньский.

Говоря о таких структурах, как Вышеградская четверка и Трехморье, он отметил, что "речь идет о том, чтобы в центре Европы появилась система экономических и инфраструктурных связей — автострад, железных дорог, газопроводов, но и политическая сила, которая будет уравновешивать расклад сил в Европе и способствовать укреплению входящих в нее государств".