Неизвестный обстрелял дробью прохожих в Ницце, пишут СМИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими, пишет газета Nice Matin.

Отмечается, что полицейские патрули перекрыли квартал рядом с бульваром имени Леха Валенсы.

По данным издания, полицейская операция также проходит в другом районе курортного города. Полицейские оцепили квартал Сен-Рош, в одном из домов которого забаррикадировался мужчина.

Причиной инцидента стала ссора с соседями, которым подозреваемый угрожал оружием. Полиция Ниццы сообщила, что спецназ уже проник в квартиру на бульваре имени Луи Брайля, но она оказалась пустой. Правоохранители разыскивают хозяина помещения, в котором были обнаружены саженцы марихуаны.