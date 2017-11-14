Насосная станция в Донбассе попала под обстрел

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода, обеспечивающая водой почти два миллиона жителей Донбасса, попала под обстрел, заявили во вторник в компании "Вода Донбасса".

"Сегодня с 13.30 в зоне обстрелов находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Персонал находится в бомбоубежище", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена под Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.