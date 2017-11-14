В ЛНР опасаются обострения ситуации в Донбассе накануне встречи в Минске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (168)

ЛУГАНСК, 14 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе накануне переговоров в Минске, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ближайшее заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано в столице Белоруссии на 15 ноября.

"Сегодня мы ожидаем очередного обострения и новых провокаций, которые стали уже традиционными накануне и во время встречи контактной группы в Минске", — сказал Марочко.

По его словам, ополченцы ЛНР, "несмотря на постоянные обстрелы украинских силовиков", соблюдает взятые на себя в Минске обязательства.