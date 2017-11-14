В Нидерландах обвинили Россию во "влиянии" на внутренние дела королевства

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел и по делам королевства в Нидерландах Кайса Оллонгрен заявила, что Россия распространяет фейковые новости с целью повлиять на внутренние процессы в стране.

"Россия использует электронные ресурсы для влияния на процессы принятия решений и на общественное мнение", — говорится в послании министра к нижней палате парламента.

По ее словам, речь идет о "пропаганде" и сознательном "распространении дезинформации" со стороны России и некоторых других неназванных государств.

Оллонгрен заявила, что речь идет о делах и политических процессах в королевстве, которые представляют какую-либо важность для России. По ее мнению, РФ, в том числе, "пыталась влиять" на общественное мнение относительно расследования крушения малайзийского "Боинга", а также ответственна за хакерские атаки на нидерландские компании.

Министр еще заявила, что правительство намерено провести переговоры с крупнейшими социальными сетями о том, как возможно противостоять "политическому влиянию".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии и референдума в Великобритании заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.