Законопроект о реинтеграции Донбасса направили Порошенко на согласование

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Финальный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса направлен на согласование фракциям Верховной рады Украины и президенту Петру Порошенко, заявил во вторник секретарь комитета парламента по нацбезопасности Иван Винник.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. В субботу спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 16 ноября, если комитет в среду завершит работу над поправками к закону.

"Вчера мы (рабочей группой – ред.) собрались, чтобы выйти на финальный текст, компромиссный, который может быть поддержан пяти фракциями парламента ко второму чтению. Текст вчера появился. Мы его направили фракциям, субъекту законодательной инициативы президенту, чтобы он учел, что наработал комитет и соответствует ли, по его мнению, он духу и идеологии проекту, который он вносил в Раду", — заявил Винник в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее Винник заявил, что поправку о разрыве дипотношений с РФ в закон о реинтеграции Донбасса вносить не будут.

Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.