В ДНР заявили об экономической независимости от Киева

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика экономически независима от территорий, которые контролируются Киевом, заявил журналистам вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников.

"Жители Донбасса сделали свой выбор еще 11 мая 2014 года, после чего Украина объявила экономическую блокаду, окончательно прервав все экономические отношения. Мы все знаем, что после блокады, объявленной Украиной, предприятия украинской юрисдикции также перешли под юрисдикцию республики. Это процесс необратимый, поэтому мы давно независимы… и экономически, и социально", — заявил он.

Трапезников напомнил, что в ДНР существует гуманитарная программа, в рамках которой оказывается помощь жителям территорий Донецкой области, находящимся под контролем Киева.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.