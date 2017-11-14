В ДНР заявили об экономической независимости от Киева

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика экономически независима от территорий, которые контролируются Киевом, заявил журналистам вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников.
Трапезников напомнил, что в ДНР существует гуманитарная программа, в рамках которой оказывается помощь жителям территорий Донецкой области, находящимся под контролем Киева.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.