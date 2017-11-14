ООН призвала Эр-Рияд открыть порты в Йемене для гуманитарной помощи

ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает Саудовскую Аравию полностью открыть порты Йемена для доставки в страну гуманитарной помощи, заявил на брифинге во вторник гуманитарный координатор по Йемену Джейми МакГолдрик.

Неделю назад коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Накануне постпредство Эр-Рияда при ООН заявило, что коалиция в течение суток откроет ряд портов для доставки гуманитарной помощи.

"Мы слышали сообщения, что порт Адена открыт, но этого недостаточно… У нас пока нет никаких указаний на то, что они (Саудовская Аравия) хотят ввести какие-то новые процедуры для (открытия) порта Ходейды и аэропорта в Сане… Мы призываем международную коалицию открыть все порты для доставки помощи", — сказал МакГолдрик.

По его словам, ООН приветствует открытие коалицией порта в Южном Адене, однако считает это недостаточным для оказания необходимой помощи местному населению. Он отметил, что, в первую очередь, необходимо открыть порт в Ходейде, через который проходит свыше 70% гуманитарных грузов и который способен принимать суда с высоким тоннажем.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.