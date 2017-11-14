Минобороны обеспокоено ростом численности ИГ* в Афганистане

ПЯНДЖ (ТАДЖИКИСТАН), 14 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ обеспокоено ситуацией в Афганистане, где наиболее динамично растет численность формирований "Исламского государства"*, заявил командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий в ходе церемонии открытия учений Коллективных сил ОДКБ в Таджикистане, посвященных отработке совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах.

Учения проходят в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах вооруженных сил Таджикистана. В них принимают участие подразделения и воинские части всех стран, входящих в ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в маневрах предполагается задействовать более 5 тысяч военных, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотники.

"Говорить о завершении борьбы с международным терроризмом на территории Ближнего Востока преждевременно. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где рост численности формирований ИГИЛ* мы оцениваем как наиболее динамичный", — сказал Зарудницкий.

По его словам, необходимость проведения учений обусловлена военно-политической обстановкой, сложившейся в Центрально-Азиатском регионе, "прежде всего, в контексте миграции боевиков так называемого "Исламского государства"*, выдавливаемого из Сирии и Ирака".

Как указал Зарудницкий, реализуемая лидерами группировок стратегия угрожает безопасности Афганистана и сопредельных государств.

"Эти и другие факторы легли в основу замысла нашего учения", — отметил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России