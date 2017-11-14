Минобороны обеспокоено ростом численности ИГ* в Афганистане

ПЯНДЖ (ТАДЖИКИСТАН), 14 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ обеспокоено ситуацией в Афганистане, где наиболее динамично растет численность формирований "Исламского государства"*, заявил командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий в ходе церемонии открытия учений Коллективных сил ОДКБ в Таджикистане, посвященных отработке совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах.
"Говорить о завершении борьбы с международным терроризмом на территории Ближнего Востока преждевременно. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где рост численности формирований ИГИЛ* мы оцениваем как наиболее динамичный", — сказал Зарудницкий.
Как указал Зарудницкий, реализуемая лидерами группировок стратегия угрожает безопасности Афганистана и сопредельных государств.
"Эти и другие факторы легли в основу замысла нашего учения", — отметил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России