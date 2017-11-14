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В Иране около 12 тысяч домов разрушены в результате землетрясения

Сюжет:
Землетрясение на ирано-иракской границе (49)
13:3914.11.2017
(обновлено: 13:40 14.11.2017)
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© AFP 2017 / Shwan MohammedПоврежденное здание после землетрясения в городе Дарбандихан, Ирак. 13 ноября 2017Поврежденное здание после землетрясения в городе Дарбандихан, Ирак. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / Shwan Mohammed

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Порядка 12 тысяч домов были разрушены в результате мощного землетрясения на западе Ирана, где погибли более 400 человек, сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими.

Поисково-спасательные работы после землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / Tasnim News/Farzad Menati
Число жертв землетрясения в Иране достигло 445‍
"Были разрушены порядка 12 тысяч жилых построек", — приводит телеканал IRINN слова Салими.

Глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан ранее сообщил, что землетрясение повредило несколько исторических объектов и памятников.

Президент Ирана Хасан Роухани во вторник посетил провинцию Керманшах, где произошло землетрясение, для оценки ситуации в ней. Иранский президент посетил в том числе район Саре-Поле-Зохаб, где было зафиксировано наибольшее количество жертв стихии.

Землетрясение на границе Ирана и Ирака
© РИА Новости, Инфографика
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Землетрясение на границе Ирана и Ирака

Во время поездки Роухани пообещал содействие властей в восстановлении разрушенного жилья, отметив, что правительство задействовало все возможности для оказания помощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Ирана.

Последствия землетрясения недалеко от города Сулеймания,Ирак. 13 ноября 2017
© REUTERS / Ako Rasheed
Землетрясение повредило ряд памятников на западе Ирана
При оказании помощи пострадавшим районам были задействованы военные, которые участвовали в транспортировке пострадавших и ликвидации последствий землетрясения — разрушений и завалов.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшее воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

В результате землетрясения, по разным данным, в Иране погибли от 430 до 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения. Среди погибших, как заявил командующий иранской армией Абдулрахим Мусави, были военные, однако он не уточнил данные по жертвам среди военнослужащих, сообщало агентство Tasnim.

Последствия землетрясения на границе Ирана и Ирака
© REUTERS / Ako RasheedВ воскресенье вечером на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2.Последствия землетрясения в провинции Сулеймания, Ирак. 13 ноября 2017
© REUTERS / Ako Rasheed
В воскресенье вечером на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2.
© AFP 2017 / Shwan MohammedВ результате природного катаклизма пострадали около четырех тысяч человек.Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017
© AFP 2017 / Shwan Mohammed
В результате природного катаклизма пострадали около четырех тысяч человек.
© AFP 2017 / ISNA/Pouria PakizehНа данный момент известно о более чем 300 погибших в провинции Керманшах на западе Ирана.Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
На данный момент известно о более чем 300 погибших в провинции Керманшах на западе Ирана.
© AFP 2017 / ISNA/Pouria PakizehПо данным движения Красного Полумесяца, в результате землетрясения порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова и нуждаются во временном жилье.Поисково-спасательные работы после землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
По данным движения Красного Полумесяца, в результате землетрясения порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова и нуждаются во временном жилье.
© AP Photo / ISNA/Pouria PakizehПрезидент Ирана Хасан Роухани уже поручил Министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© AP Photo / ISNA/Pouria Pakizeh
Президент Ирана Хасан Роухани уже поручил Министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.
© AP Photo / Hadi MizbanИранский Красный Полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших от землетрясения граждан на западе страны.Люди на улице после афтершоков от землетрясения в Багдаде, Ирак. 12 ноября 2017
© AP Photo / Hadi Mizban
Иранский Красный Полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших от землетрясения граждан на западе страны.
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.
© REUTERS / Tasnim News AgencyОчаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Пострадавшие после землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© REUTERS / Tasnim News Agency
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
© REUTERS / Tasnim News AgencyВ результате разгула стихии повреждения получила плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. Местные власти призвали граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© REUTERS / Tasnim News Agency
В результате разгула стихии повреждения получила плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. Местные власти призвали граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".
© REUTERS / Osama Golpy/Rudaw/Social MediaВласти Турции объявили, что готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения регионам Ирака.Последствия землетрясения в Халабдже, Ирак. 12 ноября 2017 год
© REUTERS / Osama Golpy/Rudaw/Social Media
Власти Турции объявили, что готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения регионам Ирака.
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