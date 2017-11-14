В Иране около 12 тысяч домов разрушены в результате землетрясения

Поврежденное здание после землетрясения в городе Дарбандихан, Ирак. 13 ноября 2017

Поврежденное здание после землетрясения в городе Дарбандихан, Ирак. 13 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Порядка 12 тысяч домов были разрушены в результате мощного землетрясения на западе Ирана, где погибли более 400 человек, сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими.

"Были разрушены порядка 12 тысяч жилых построек", — приводит телеканал IRINN слова Салими.

Глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан ранее сообщил, что землетрясение повредило несколько исторических объектов и памятников.

Президент Ирана Хасан Роухани во вторник посетил провинцию Керманшах, где произошло землетрясение, для оценки ситуации в ней. Иранский президент посетил в том числе район Саре-Поле-Зохаб, где было зафиксировано наибольшее количество жертв стихии.

Во время поездки Роухани пообещал содействие властей в восстановлении разрушенного жилья, отметив, что правительство задействовало все возможности для оказания помощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Ирана.

При оказании помощи пострадавшим районам были задействованы военные, которые участвовали в транспортировке пострадавших и ликвидации последствий землетрясения — разрушений и завалов.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшее воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

В результате землетрясения, по разным данным, в Иране погибли от 430 до 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения. Среди погибших, как заявил командующий иранской армией Абдулрахим Мусави, были военные, однако он не уточнил данные по жертвам среди военнослужащих, сообщало агентство Tasnim.