В Узбекистане вынесли приговор банде, продававшей людей в рабство в Россию

ТАШКЕНТ, 14 ноя — РИА Новости. Служба национальной безопасности Узбекистана перекрыла два канала отправки граждан республики в трудовое рабство в Россию, сообщает Sputnik Узбекистан.
За каждого мигранта некий гражданин России выдавал Ядгаровым 300 долларов.
Сирожиддин и Зиёвиддин Ядгаровы были осуждены по статьям 135 (торговля людьми) и 138 (насильственное незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 и 8 лет соответственно.
Кроме того, по материалам СНБ было возбуждено уголовное дело о торговле людьми в отношении гражданина Узбекистана Р.Аралова, занимавшегося вербовкой и эксплуатацией соотечественников в Москве и Московской области.
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