В Узбекистане вынесли приговор банде, продававшей людей в рабство в Россию

ТАШКЕНТ, 14 ноя — РИА Новости. Служба национальной безопасности Узбекистана перекрыла два канала отправки граждан республики в трудовое рабство в Россию, сообщает Sputnik Узбекистан.

"Члены группы — братья Ядгаровы занимались вербовкой и отправкой узбекистанцев в Краснодарский край. Их подельник — гражданин России занимался их трудовой эксплуатацией", — рассказали в силовом ведомстве.

За каждого мигранта некий гражданин России выдавал Ядгаровым 300 долларов.

Сирожиддин и Зиёвиддин Ядгаровы были осуждены по статьям 135 (торговля людьми) и 138 (насильственное незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 и 8 лет соответственно.

Кроме того, по материалам СНБ было возбуждено уголовное дело о торговле людьми в отношении гражданина Узбекистана Р.Аралова, занимавшегося вербовкой и эксплуатацией соотечественников в Москве и Московской области.

Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>

