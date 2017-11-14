В иракских школах начнут изучать русский язык

БАГДАД, 14 ноя — РИА Новости. Министерство образования Ирака внесло русский язык в список школьных предметов, говорится в заявлении пресс-службы ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Также в этот перечень включен испанский язык.

"Министерство постановило на заседании <…> 12 ноября считать предметы "русский язык" и "испанский язык" обогащающими знания, при этом данные предметы не будут выноситься на экзамены", — отмечается в документе.

Ведомство пояснило, что стремится уменьшить число дополнительных дисциплин, которые перегружают учеников, и хочет внедрять "современные учебные предметы".

До этого момента русский язык не преподавался в школах Ирака.