В ДНР прокомментировали заявление об обстреле Марьинки

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Заявление об обстреле подконтрольной Киеву Марьинки является очередной провокацией, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики соблюдает режим прекращения огня, сообщили РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил об обстреле города Марьинка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе.

"Это очередная провокация против республики накануне переговоров в Минске. Армия ДНР строго соблюдает режим прекращения огня и не отвечает на провокации противника", — сказал представитель командования.

Он отметил, что в понедельник украинские силовики вели огонь по территории ДНР из минометов и артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра, которая запрещена минскими соглашениями и должна быть отведена от линии соприкосновения. "Возможно, подобными заявлениями они пытаются оправдать применение тяжелого вооружения по жилым кварталам республики", — добавили в оперативном командовании ДНР.