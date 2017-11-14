В ДНР прокомментировали безопасность Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Обеспечение безопасности вокруг Донецкой фильтровальной станции невозможно без вывода из этой зоны всех воинских подразделений, заявили РИА Новости во вторник в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта создать зоны безопасности вокруг гражданской инфраструктуры, в частности Донецкой фильтровальной станции, которая регулярно подвергается обстрелам.
"Для обеспечения безопасности данного объекта необходимо ввести запрет на размещение воинских подразделений в радиусе километра от Донецкой фильтровальной станции, провести работы по разминированию территории вокруг нее, обеспечить беспрепятственный доступ гражданского персонала станции как с территории ДНР, так и с территории, подконтрольной ВСУ, обсудить вопросы совместного управления и инспектирования", — заявил представитель ДНР в СЦКК, добавив, что в республике полностью поддерживают идею миссии ОБСЕ о создании зоны безопасности вокруг этого объекта.
По его словам, в начале этого года украинские силовики оборудовали свои позиции вблизи станции, что привело к эскалации конфликта в январе-феврале.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.