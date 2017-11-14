В ДНР прокомментировали безопасность Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Обеспечение безопасности вокруг Донецкой фильтровальной станции невозможно без вывода из этой зоны всех воинских подразделений, заявили РИА Новости во вторник в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта создать зоны безопасности вокруг гражданской инфраструктуры, в частности Донецкой фильтровальной станции, которая регулярно подвергается обстрелам.

"Для обеспечения безопасности данного объекта необходимо ввести запрет на размещение воинских подразделений в радиусе километра от Донецкой фильтровальной станции, провести работы по разминированию территории вокруг нее, обеспечить беспрепятственный доступ гражданского персонала станции как с территории ДНР, так и с территории, подконтрольной ВСУ, обсудить вопросы совместного управления и инспектирования", — заявил представитель ДНР в СЦКК, добавив, что в республике полностью поддерживают идею миссии ОБСЕ о создании зоны безопасности вокруг этого объекта.

По его словам, в начале этого года украинские силовики оборудовали свои позиции вблизи станции, что привело к эскалации конфликта в январе-феврале.

"Из района Донецкой фильтровальной станции территория республики регулярно подвергается минометным обстрелам, что также фиксируется камерой СММ ОБСЕ, установленной на станции. До тех пор, пока ВСУ продолжают провокационные обстрелы территории станции, вести речь об обеспечении безопасности в районе станции не представляется возможным", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.