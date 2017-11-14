Рогозин о призыве Мэй "играть по правилам": еще бы предложила "по понятиям"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за призыв к РФ "играть по правилам".

"Международная система порядка", "играть по правилам" — она бы еще сказала "по понятиям". Почему-то про международное право она ничего не сказала, хотя понятно почему", — написал Рогозин на своей странице в Facebook , комментируя выступление Мэй с ежегодной речью по внешней политике.

Выступая с ежегодной речью в понедельник, Мэй жестко раскритиковала Россию. В частности, она обвинила РФ в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. При этом она заявила, что Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой и что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира.