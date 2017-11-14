New York Times не исправила статью о Крыме по требованию Киева

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Газета New York Times пока не внесла поправок в карту, опубликованную ранее в ее статье, где Крым был обозначен как спорная территория.

Как заявила в понедельник пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, ведомство намерено обратиться к газете, чтобы издание исправило свою публикацию. Карта сопровождает материал издания о проекте Керченского моста. На ней изображено Черное море и окружающие его государства. Россия и Крым выделены одинаковым ярким светом, границы полуострова обозначены пунктирными линиями, а под названием "Крым" подписано "спорная территория".

В самой статье New York Times говорит об особом символизме проекта моста и приводит высказывание политолога Екатерины Шульман. "Он символизирует связь между Крымом и Россией, что Крым — это часть России, соединенная с ней крепким мостом", — отметила Шульман.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".