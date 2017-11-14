У Мадрида нет свидетельств "российского влияния" на ситуацию в Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (419)

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не видел свидетельств вмешательства российских властей в политическую ситуацию в Каталонии, передает агентство Рейтер.

Накануне глава МИД Испании Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид сообщил Москве о подозрительном интернет-трафике из России, который якобы имел отношение к событиям в Каталонии. Он также признался в том, что нет данных о причастности к этому российского правительства.

Дастис сообщил, что 50 процентов подозрительного трафика шло из России, 30 процентов — из Венесуэлы. Министр при этом признал, что подобные сообщения в соцсетях не могу определить мнение жителей той или иной страны.

Ранее он заявлял о том, что "русские хакеры" пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и Европейском союзе в целом.

В последние недели некоторые испанские СМИ опубликовали серию материалов, в которых ряд российских средств массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвинили в необъективном освещении кризиса в Каталонии и использовании аккаунтов в соцсетях для создания негативного образа Испании.

Российское посольство в Испании осудило утверждения о влиянии Москвы на ситуацию в Каталонии. В Кремле говорили, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании.

В пятницу три министра испанского правительства заявили, что большое количество сообщений в соцсетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось с территории России.

После референдума в октябре власти Каталонии приняли резолюцию о суверенитете. В ответ на это Мадрид отстранил от должностей членов правительства автономии и распустил местный парламент. Двадцать первого декабря в регионе пройдут досрочные выборы.

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