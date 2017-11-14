МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не видел свидетельств вмешательства российских властей в политическую ситуацию в Каталонии, передает агентство Рейтер.
Дастис сообщил, что 50 процентов подозрительного трафика шло из России, 30 процентов — из Венесуэлы. Министр при этом признал, что подобные сообщения в соцсетях не могу определить мнение жителей той или иной страны.
Ранее он заявлял о том, что "русские хакеры" пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и Европейском союзе в целом.
В последние недели некоторые испанские СМИ опубликовали серию материалов, в которых ряд российских средств массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвинили в необъективном освещении кризиса в Каталонии и использовании аккаунтов в соцсетях для создания негативного образа Испании.
В пятницу три министра испанского правительства заявили, что большое количество сообщений в соцсетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось с территории России.
После референдума в октябре власти Каталонии приняли резолюцию о суверенитете. В ответ на это Мадрид отстранил от должностей членов правительства автономии и распустил местный парламент. Двадцать первого декабря в регионе пройдут досрочные выборы.
Подробнее о попытках Каталонии получить независимость читайте в справке РИА Новости >>