"Заезженная пластинка". Железняк отреагировал на критику Мэй в адрес России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о России связаны с желанием отвлечь британское общество от внутренних проблем, считает заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Госпожа Мэй выбрала для оправдания раскола в британском обществе и выхода страны из ЕС излюбленный в США метод: назвать Россию виновницей всех своих бед. Премьер-министр попыталась отвлечь внимание общественности от проблем, никак не связанных с нашей страной, по примеру Вашингтона рассказав небылицы о вмешательстве России в политические мировые процессы, всемогущих российских хакерах, Крыме и Донбассе", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Подобные "повторяемые на Западе бездоказательные обвинения" депутат сравнил с "заезженной пластинкой", которая не вызывает "ничего, кроме раздражения и усталости, от нагнетания международной обстановки у рядовых граждан в разных странах".
Впрочем, по мнению парламентария, отсутствие доказательной базы и логики в оценках внешней политики России и других мировых событий со стороны западных деятелей перестало удивлять.
"Наша страна, безусловно, продолжит выбранный внешнеполитический курс на защиту собственных национальных интересов при полном соблюдении норм международного права и уважения к суверенитету других стран. При этом мы всегда демонстрируем готовность к диалогу, несмотря на наличие существующих противоречий и разногласий", — заявил политик.
Железняк подчеркнул, что продемонстрированное отношение к России со стороны официального Лондона "подогревает русофобию и является еще одним звеном в цепи нападок на нашу страну, в том числе путем давления на независимые СМИ, в том числе RT в Великобритании".