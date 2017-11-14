"Заезженная пластинка". Железняк отреагировал на критику Мэй в адрес России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о России связаны с желанием отвлечь британское общество от внутренних проблем, считает заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Выступая в понедельник с ежегодной речью о внешней политике, Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. Она добавила: "Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете". При этом она заявила, что в Великобритании "не хотят возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации" по отношению к России.

"Госпожа Мэй выбрала для оправдания раскола в британском обществе и выхода страны из ЕС излюбленный в США метод: назвать Россию виновницей всех своих бед. Премьер-министр попыталась отвлечь внимание общественности от проблем, никак не связанных с нашей страной, по примеру Вашингтона рассказав небылицы о вмешательстве России в политические мировые процессы, всемогущих российских хакерах, Крыме и Донбассе", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Подобные "повторяемые на Западе бездоказательные обвинения" депутат сравнил с "заезженной пластинкой", которая не вызывает "ничего, кроме раздражения и усталости, от нагнетания международной обстановки у рядовых граждан в разных странах".

"На фоне обвинений в "подрыве международного порядка" и всей агрессивной риторики в адрес России довольно нелогично прозвучало намерение госпожи Мэй выстраивать отношения с нашей страной и нежелание "возвращаться к холодной войне", которую Запад во главе с Вашингтоном и Лондоном активно развязывает, наращивая военный потенциал НАТО вблизи границ России", — также отметил депутат.

Впрочем, по мнению парламентария, отсутствие доказательной базы и логики в оценках внешней политики России и других мировых событий со стороны западных деятелей перестало удивлять.

"Наша страна, безусловно, продолжит выбранный внешнеполитический курс на защиту собственных национальных интересов при полном соблюдении норм международного права и уважения к суверенитету других стран. При этом мы всегда демонстрируем готовность к диалогу, несмотря на наличие существующих противоречий и разногласий", — заявил политик.

Железняк подчеркнул, что продемонстрированное отношение к России со стороны официального Лондона "подогревает русофобию и является еще одним звеном в цепи нападок на нашу страну, в том числе путем давления на независимые СМИ, в том числе RT в Великобритании".