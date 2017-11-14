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Трамп не примет участие в Восточно-азиатском саммите

11:3314.11.2017
(обновлено: 11:39 14.11.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп завершил пятидневную поездку по Азии. 14 ноября 2017Президент США Дональд Трамп завершил пятидневную поездку по Азии. 14 ноября 2017
© AP Photo / Andrew Harnik

МАНИЛА, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул Филиппины и не примет участие в Восточно-азиатском саммите в связи с большой задержкой встреч форума, следует из информации оргкомитета и сообщений местных СМИ.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте. 13 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп заверил Дутерте, что всегда был его союзником
Ежегодный Восточно-азиатский форум начался в Маниле около 15.30 (10.30 мск) по местному времени. Согласно информации организаторов саммита, президент Филиппин Родриго Дутерте принимает участие в саммите с главами государств и правительств Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и России.

Трамп прибыл в Манилу 12 ноября для участия в мероприятиях 31-го саммита АСЕАН, а также в Восточно-азиатском саммите. Однако, как сообщают местные СМИ, вместо Трампа в саммите принимает участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Трамп на борту своего самолета заявил журналистам, что уже раздал подготовленный текст своего выступления участникам саммита во время ланча.

Причиной отъезда Трампа стало большая задержка мероприятий. Встречи в Маниле в рамках проходящего саммита АСЕАН отстают от графика примерно на 90 минут.

Страны АСЕАН
© РИА Новости, Инфографика
История, структура и участники АСЕАН

Восточно-азиатский саммит (ВАС) создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно, как правило, вместе с саммитом АСЕАН.

В настоящее время участниками ВАС являются 18 стран: "десятка" АСЕАН и ее диалоговые партнеры (Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония). Активные попытки подключиться к этому объединению предпринимают Евросоюз и Канада.

Предполагается, что лидеры на саммите обсудят вопросы финансов, энергетики и защиты окружающей среды, чрезвычайное реагирование, здравоохранение, образование и региональную взаимосвязанность. С подачи России одной из ключевых тем повестки дня форума стало совершенствование региональной архитектуры безопасности.

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