Медведев в Маниле принимает участие в Восточно-азиатском саммите

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в рамках Восточноазиатского саммита в Маниле. 14 ноября 2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в рамках Восточноазиатского саммита в Маниле. 14 ноября 2017

МАНИЛА,14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в Восточно-азиатском саммите, который во вторник открылся в Маниле.

Участников ВАС поприветствовал президент Филиппин Родриго Дутерте, который затем попросил журналистов покинуть зал. Филиппинский лидер пояснил, что не возражает против их присутствия, но протокольные правила требуют другого.

Глава российского правительства в минувшее воскресенье прибыл с трехдневным визитом на Филиппины, где проходят саммиты АСЕАН и ВАС, на полях которых провел также ряд двусторонних встреч.

Восточноазиатский саммит (ВАС) создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно, как правило, вместе с саммитом АСЕАН.

В настоящее время участниками ВАС являются 18 стран: "десятка" АСЕАН и ее диалоговые партнеры (Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония). Активные попытки подключиться к этому объединению предпринимают Евросоюз и Канада.

Предполагается, что лидеры на саммите обсудят вопросы финансов, энергетики и защиты окружающей среды, чрезвычайное реагирование, здравоохранение, образование и региональную взаимосвязанность. С подачи России одной из ключевых тем повестки дня форума стало совершенствование региональной архитектуры безопасности.