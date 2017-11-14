Медведев в Маниле принимает участие в Восточно-азиатском саммите

МАНИЛА,14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в Восточно-азиатском саммите, который во вторник открылся в Маниле.
Глава российского правительства в минувшее воскресенье прибыл с трехдневным визитом на Филиппины, где проходят саммиты АСЕАН и ВАС, на полях которых провел также ряд двусторонних встреч.
Восточноазиатский саммит (ВАС) создан в 2005 году как форум для диалога лидеров стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно, как правило, вместе с саммитом АСЕАН.
Предполагается, что лидеры на саммите обсудят вопросы финансов, энергетики и защиты окружающей среды, чрезвычайное реагирование, здравоохранение, образование и региональную взаимосвязанность. С подачи России одной из ключевых тем повестки дня форума стало совершенствование региональной архитектуры безопасности.