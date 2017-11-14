В Белоруссии суд вынес приговор российскому священнику за сутенерство

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил во вторник священника из России, обвиненного в сутенерстве, к 5 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщила РИА Новости представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Священник из Петропавловского храма в Ленинградской области задержан оперативниками в Белоруссии. По данным следствия, 39-летний мужчина с апреля по август вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил их согласие на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, 3 августа он прибыл в Витебск с целью доставки женщин в Россию. Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус, следующий из Витебска до Петербурга.

"Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что суд также принял решение о конфискации имущества осужденного.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке, отметила она.

Суд Железнодорожного района Витебска во вторник публично огласил резолютивную часть приговора по уголовному делу в отношении 39-летнего священника из России. Судебные слушания по уголовному делу о "покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, совершенные лицом, ранее совершившим преступление по ст.171 (организация занятия проституцией — ред.), при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам" проходили в закрытом режиме.

Ранее СК Белоруссии сообщил, что обвиняемый вел переписку в январе-феврале также с двумя девушками из Гомеля. Когда его сообщница, 19-летняя гражданка Таджикистана, договорилась с ними и приобрела билеты до Петербурга, она была задержана на вокзале.