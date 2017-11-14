В Госдуме назвали заявление Мэй о России проявлением двойных стандартов

МОСКВА, 14 ноя- РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о России является очередным проявлением двойных стандартов, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Выступая в понедельник с ежегодной речью по внешней политике, Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран, добавив, что "мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете". При этом она заявила, что в Великобритании "не хотят возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации" по отношению к России.

"Россия так же, как и Великобритания, ни в коей мере не стремится возвращаться к холодной войне. Мы готовы развивать взаимный диалог и партнерские отношения. Однако этот процесс должен быть исключительно взаимным на равных и паритетных условиях. И здесь я в корне не согласен с утверждением о том, что якобы Россия пытается подорвать международную систему правил", — заявил Слуцкий РИА Новости во вторник.

По мнению парламентария, "это очередное проявление двойных стандартов".

"Наши шаги на мировой арене всегда крайне выверены и соответствуют всем нормам международного права. Чего я бы не сказал о ряде наших "стратегических друзей", которые уже не раз, прикрываясь резолюциями Совбеза ООН, совершали действия полностью противоречащие духу этих же резолюций в угоду исключительно своим геополитическим интересам", — пояснил он.