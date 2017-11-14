Пушков ответил Мэй на критику в адрес России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что международную систему правил необходимо спасать не от России, а от адептов интервенций и государственных переворотов.

В своем Twitter сенатор написал, что Россия не примет эти "правила".

"Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ* и терроризма в Европе, себя изжил. Атакой на Россию его не спасти", — добавил сенатор.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, жестко раскритиковала Россию, фактически начав свое выступление именно с этой темы, однако затем заявила, что нынешние отношения с Москвой – не то, что нужно Лондону.

* Террористическая организация, запрещенная в России