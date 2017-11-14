Силовики выпустили 215 мин и снарядов по ДНР за сутки, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (160)

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 215 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, обстрелам подверглись окрестности 19 населенных пунктов республики.

По словам представителя ДНР в СЦКК, на донецком направлении силовики использовали гаубицы (два снаряда), минометы калибрами 120 (десять мин) и 82 миллиметра (108 мин).

"Мариупольское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – пять раз, 62 мины, 82 миллиметра – два раза, 33 мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 778", — сказал он.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах также применялись стрелковое оружие и различные типы гранатометов.