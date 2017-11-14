Сурков и Волкер договорились продолжить совместную работу по Донбассу

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. У США и РФ различные концепции достижения мира в Донбассе, но стороны продолжат совместную работу, говорится в заявлении по итогам встречи помощника президента России Владислава Суркова и со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Текст заявления размещен на официальном сайте посольства США в РФ.

Встреча Волкера и Суркова состоялась 13 ноября в Белграде.

"Это была их третья встреча, и было обстоятельное обсуждение нынешнего дипломатического состояния ситуации и усилий по прекращению войны в Донбассе", — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "в Соединенных Штатах и России различные концепции, как прийти к миру (в Донбассе), но мы будем продолжать работать, чтобы туда добраться".

"В минских соглашениях содержатся политические меры и меры безопасности (по выходу из кризиса). Обе стороны согласились проанализировать сегодняшнюю встречу и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", — говорится в заявлении.