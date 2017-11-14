В Афганистане более 20 военных погибли в ходе атаки талибов*

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 22 силовика погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан"* в Афганистане, 15 получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.
По сообщению полиции, несмотря на непродолжительность, эта атака стала одной из самых крупных за последние годы. Военным удалось ликвидировать 40 боевиков, 35 получили ранения.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России