В Афганистане более 20 военных погибли в ходе атаки талибов*

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 22 силовика погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан"* в Афганистане, 15 получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

По его данным, нападение произошло в понедельник вечером в провинции Кандагар, столкновение между военными и боевиками длилось около часа.

По сообщению полиции, несмотря на непродолжительность, эта атака стала одной из самых крупных за последние годы. Военным удалось ликвидировать 40 боевиков, 35 получили ранения.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России