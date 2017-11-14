Силовики почти 50 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (158)

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстрелам подверглись окрестности 19 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам во вторник представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.