Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, подтвердил, что переписывался в Twitter с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks, и выложил несколько сообщений.

Ранее журнал Atlantic сообщил, что Трамп-младший переписывался с WikiLeaks во время предвыборной кампании в США.

"Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов конгресса решил раскрыть. Как иронично!" — написал сын президента США и прикрепил скриншоты переписки.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.

В частности, сын президента США выложил сообщения от WikiLeaks о политическом фонде, распространяющем слухи о "связи Трампа с Россией", просьбу прокомментировать или распространить цитату от выдвиженца Демократической партии Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, а также требование к предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.

Сообщения были отправлены в сентябре и октябре прошлого года.