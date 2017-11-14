Роспотребнадзор зафиксировал более 60 случаев заболевания корью в Сербии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Институт здравоохранения Сербии зафиксировал 65 случаев заболевания корью, среди которых имеются смертельные исходы, сообщает во вторник утром Роспотребнадзор.
Отмечается, что чаще всего заболевают люди, не привитые против кори, отказавшиеся от вакцинации.
Сербские медорганизации получили от ВОЗ поручение в кратчайшие сроки провести дополнительную вакцинацию, чтобы повысить охват населения до 95%, а также заниматься разъяснительной работой о возможных осложнениях заболевания.
Регулярно регистрируются случаи ввоза инфекции на территорию России из Европы.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует при планировании поездок в зарубежные страны, в том числе, в Сербию гражданам, не привитым против кори и не переболевшим корью, сделать прививку от этой инфекции", — резюмирует ведомство.