Роспотребнадзор зафиксировал более 60 случаев заболевания корью в Сербии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Институт здравоохранения Сербии зафиксировал 65 случаев заболевания корью, среди которых имеются смертельные исходы, сообщает во вторник утром Роспотребнадзор.

"С начала октября 2017 года ситуация по заболеваемости корью осложнилась в Сербии: по информации Института здравоохранения Сербии зарегистрировано 65 случаев кори, среди которых имеются летальные исходы, заболеваемость регистрируется в Белграде, Кралево, Буяновиц, а также Косово", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего заболевают люди, не привитые против кори, отказавшиеся от вакцинации.

Сербские медорганизации получили от ВОЗ поручение в кратчайшие сроки провести дополнительную вакцинацию, чтобы повысить охват населения до 95%, а также заниматься разъяснительной работой о возможных осложнениях заболевания.

Роспотребнадзор отмечает, что ситуация по заболеваемости корью в Европе остается напряженной. По данным ВОЗ, в 2016-2017 годах продолжают регистрировать вспышки кори: в Румынии – около 5 тысяч случаев, в Италии – более 4,8 тысячи, на Украине – более 1,6 тысячи, а также в ряде других стран. Всего в 2017 году зарегистрированы 30 летальных исходов от кори.

Регулярно регистрируются случаи ввоза инфекции на территорию России из Европы.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует при планировании поездок в зарубежные страны, в том числе, в Сербию гражданам, не привитым против кори и не переболевшим корью, сделать прививку от этой инфекции", — резюмирует ведомство.