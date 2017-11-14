В сети появилось видео ожесточенной схватки тарантула и осы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.Тропическая оса напала на тарантула, вдвое превышающего ее в размерах. Видео схватки опубликовано на YouTube.

Как показано на кадрах, тарантуловый ястреб несколько раз ужалил паука. Сам тарантул сначала пытался сопротивляться противнику, но в конечном итоге замедлился и проиграл битву.

Тарантуловые ястребы охотятся на пауков. Они парализуют жертву, и откладывают в нее яйца. Когда личинка осы вылупляется, она будет примерно в течение месяца питаться еще живым пауком, пока не вырастет во взрослое насекомое.