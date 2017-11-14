В Бразилии тысячи женщин вышли с протестом против полного запрета абортов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 ноя — РИА Новости. Тысячи женщин протестуют в крупнейших городах Бразилии против внесения в конституцию поправки о полном запрете абортов.

"Мы вышли на улицы, чтобы сказать "нет" этому абсурду", — сказала член городского совета от левой радикальной партии социализма и свободы Мариэлле Франко, которая приняла участие в акции в Рио-де-Жанейро.

На прошлой неделе специальная комиссия палаты депутатов одобрила поправку к конституции, запрещающую все аборты. Все 18 депутатов, проголосовавших "за", — мужчины.

Если инициатива о поправке получит одобрение, то будут признаны незаконными те виды абортов, которые сейчас разрешены: если существует риск для жизни матери, если беременность наступила в результате изнасилования и в случае анэнцефалии у плода.