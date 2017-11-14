На картине 1860 года увидели девушку с iPhone

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На картине австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" 1860 года заметили iPhone в руках девушки. Об этом сообщает портал Motherboard.

Как отмечается, бывший шотландский госслужащий Питер Рассел, гуляя по Новой пинакотеке в Мюнхене, обратил внимание, что пристально смотрящая на прямоугольный предмет в руках девушка с картины очень похожа на сегодняшних молодых людей, которые не отрываются от своих смартфонов.

Однако исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер развеял миф об iPhone 19 века.

"Девушка на картине Вальдмюллера не играет на своем новом iPhone X, а направляется в церковь, держа в руках маленький молитвенник", — пояснил Вайнполтер.

VICE (US) hat einen ganzen Artikel geschrieben, dass man in einem Bild des Österreichers Waldmüller von 1860 ein iPhone sehen könnte.



Mehr werden wir Österreicher wohl nicht bekommen.https://t.co/8XtZkPDc03 — Flo 🅿. Schmidt (@FloPSchmidt) 13 ноября 2017 г.

​