Минюст США не исключает расследования против Клинтон по урановой сделке

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Минюст США не исключает расследования против Хиллари Клинтон и ее фонда по так называемой урановой сделке с Россией, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо, направленное министерством в конгресс.

"Генпрокурор (Джефф Сешнс, глава минюста) распорядился, чтобы высокопоставленные прокуроры оценили ряд вопросов, затронутых в вашем письме", — говорится в ответе минюста республиканцам в конгрессе, которые потребовали расследовать деятельность фонда семьи Клинтон, а также сделки по покупке компании Uranium One структурами "Росатома".

При этом в минюсте подчеркнули, что это не является подтверждением начала расследования. Вместе с тем, по информации телеканала, в министерстве не исключают назначения спецпрокурора по расследованию деятельности Клинтон.

Республиканцы подозревают, что предыдущая администрация Барака Обамы не стала расследовать предполагаемую коррупцию при заключении сделки. Клинтон обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008–2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал министерство юстиции за то, что оно не расследует деятельность Клинтон. В то же время спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса расследуют предполагаемое "российское вмешательство" в выборы в США, а также "связи Трампа с Россией", наличие которых опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.