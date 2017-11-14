Минюст США не исключает расследования против Клинтон по урановой сделке

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Минюст США не исключает расследования против Хиллари Клинтон и ее фонда по так называемой урановой сделке с Россией, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо, направленное министерством в конгресс.
При этом в минюсте подчеркнули, что это не является подтверждением начала расследования. Вместе с тем, по информации телеканала, в министерстве не исключают назначения спецпрокурора по расследованию деятельности Клинтон.
Республиканцы подозревают, что предыдущая администрация Барака Обамы не стала расследовать предполагаемую коррупцию при заключении сделки. Клинтон обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов, после того как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал министерство юстиции за то, что оно не расследует деятельность Клинтон. В то же время спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса расследуют предполагаемое "российское вмешательство" в выборы в США, а также "связи Трампа с Россией", наличие которых опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.