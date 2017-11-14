РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Не хотим конфронтации": Мэй призвала к улучшению отношений с Россией

03:4414.11.2017
110567
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лондону нужны другие, продуктивные отношения с Москвой, а не новая холодная война и вечная конфронтация. С таким заявлением выступила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Главы Минобороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон во время встречи в Лондоне
© REUTERS / Simon Dawson
Главы Минобороны США и Британии обсудили "растущую самоуверенность" России

Выступая с ежегодной речью по внешней политике, Мэй буквально еще в самом начале своего выступления жестко раскритиковала Россию, обвинив в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, а также в кибервзломах и вмешательстве в выборы в ряде стран.

"Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете", — подчеркнула она.

Однако вскоре британский премьер добавила, что Лондон хочет иных отношений.

"Но это не то, где мы хотим быть, и не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву", — сказала Мэй.

Московский Кремль на фоне флага Великобритании
© AFP 2017 / Pavel Zelensky
Россия "вторглась" в Лондон. Как западные СМИ придумали "шпионский скандал"

Мэй также заявила, что смотрит на Москву с надеждой, и объяснила, какая Россия была бы в интересах Великобритании, Европы и всего мира.

"Россия может и, я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят", — отметила британский политик.
Кроме того, Мэй напомнила, что Москва отвечает за международную стабильность, поскольку является постоянным членом Совбеза ООН.

Крымский вопрос

Крым стал российским регионом по результатам проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей Респаублики Крым и 95,6% Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине месяцем ранее. Украина продолжает считать Крым своей территорией, но называет ее "временно оккупированной".

Многоцелевой истребитель Typhoon. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Британия отправит истребители в Румынию из-за "самоуверенной России"

Российские власти неоднократно напоминали, что крымские жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором называет Россию "страной-агрессором", поскольку Киев утверждает, что Москва вмешивается в его дела и является стороной конфликта в Донбассе. Тем не менее, доказательств в пользу этих заявлений предоставлено не было. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не принимает участие в конфликте на юго-востоке Украины и непричастна к событиям в Донбассе. Кроме того, Россия заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

Диалог необходим

Ранее международный комитет палаты общин опубликовал доклад о состоянии отношений России и Великобритании. Одно из основных рекомендаций заключалось в налаживании отношений с Москвой.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
В посольстве в Британии рассказали о попытках The Times "атаковать" Россию

Доклад готовился на протяжении года, в течение которого парламентарии нанесли визиты, как в Россию, так и на Украину, выслушали десятки политиков, экспертов, журналистов и представителей общественных организаций.

Британские парламентарии призвали Лондон прояснить, что ему нужно добиться в диалоге с Москвой, чтобы можно было выявить точки соприкосновения в вопросах угрозы терроризма, кибербезопасности или авиабезопасности. Тогда, по мнению британских депутатов, МИД Великобритании должен начать содержательный и регулярный диалог с Россией.

Кроме того, британские парламентарии призвали Лондон улучшить "страноведческую грамотность", которая снизилась со времен холодной войны, чтобы Форин-офис лучше разбирался в вопросах, связанных с Москвой.

Биг-Бен и здание британского парламента в Лондоне
© Fotolia / by-studio
Посольство России высмеяло статью Guardian о "вмешательстве в Brexit"

Также международный комитет рекомендовал назначить специального министра по России и странам СНГ, поскольку "портфолио министра по делам Европы и Америк в МИД Великобритании слишком широкое, чтобы эффективно реализовываться одним человеком".

Помимо этого, парламентарии призвали Форин-офис прислушиваться к любым предложениям Москвы об урегулировании ситуации на Украине, а также определить точные обязательства России в рамках Минских договоренностей.

Однако международный комитет рекомендовал правительству Великобритании не ослаблять давление на Россий с учетом сохранения диалога.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Роман Москвинов
Отношения с Лондоном станут просто прекрасными! Сразу после капитуляции Соединённого Королевства! Иначе они нам не нужны.
04:19
14.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена