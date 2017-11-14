"Не хотим конфронтации": Мэй призвала к улучшению отношений с Россией

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лондону нужны другие, продуктивные отношения с Москвой, а не новая холодная война и вечная конфронтация. С таким заявлением выступила британский премьер-министр Тереза Мэй.

Выступая с ежегодной речью по внешней политике, Мэй буквально еще в самом начале своего выступления жестко раскритиковала Россию, обвинив в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, а также в кибервзломах и вмешательстве в выборы в ряде стран.

"Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете", — подчеркнула она.

Однако вскоре британский премьер добавила, что Лондон хочет иных отношений.

"Но это не то, где мы хотим быть, и не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву", — сказала Мэй.

Мэй также заявила, что смотрит на Москву с надеждой, и объяснила, какая Россия была бы в интересах Великобритании, Европы и всего мира.

"Россия может и, я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят", — отметила британский политик.

Кроме того, Мэй напомнила, что Москва отвечает за международную стабильность, поскольку является постоянным членом Совбеза ООН.

Крымский вопрос



Крым стал российским регионом по результатам проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей Респаублики Крым и 95,6% Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине месяцем ранее. Украина продолжает считать Крым своей территорией, но называет ее "временно оккупированной".

Российские власти неоднократно напоминали, что крымские жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором называет Россию "страной-агрессором", поскольку Киев утверждает, что Москва вмешивается в его дела и является стороной конфликта в Донбассе. Тем не менее, доказательств в пользу этих заявлений предоставлено не было. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не принимает участие в конфликте на юго-востоке Украины и непричастна к событиям в Донбассе. Кроме того, Россия заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

Диалог необходим



Ранее международный комитет палаты общин опубликовал доклад о состоянии отношений России и Великобритании. Одно из основных рекомендаций заключалось в налаживании отношений с Москвой.

Доклад готовился на протяжении года, в течение которого парламентарии нанесли визиты, как в Россию, так и на Украину, выслушали десятки политиков, экспертов, журналистов и представителей общественных организаций.

Британские парламентарии призвали Лондон прояснить, что ему нужно добиться в диалоге с Москвой, чтобы можно было выявить точки соприкосновения в вопросах угрозы терроризма, кибербезопасности или авиабезопасности. Тогда, по мнению британских депутатов, МИД Великобритании должен начать содержательный и регулярный диалог с Россией.

Кроме того, британские парламентарии призвали Лондон улучшить "страноведческую грамотность", которая снизилась со времен холодной войны, чтобы Форин-офис лучше разбирался в вопросах, связанных с Москвой.

Также международный комитет рекомендовал назначить специального министра по России и странам СНГ, поскольку "портфолио министра по делам Европы и Америк в МИД Великобритании слишком широкое, чтобы эффективно реализовываться одним человеком".

Помимо этого, парламентарии призвали Форин-офис прислушиваться к любым предложениям Москвы об урегулировании ситуации на Украине, а также определить точные обязательства России в рамках Минских договоренностей.

Однако международный комитет рекомендовал правительству Великобритании не ослаблять давление на Россий с учетом сохранения диалога.