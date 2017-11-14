Гергиев рассказал, что поможет сохранить мосты между народами России и США

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Общие культурные традиции, искусство не позволят сжечь мосты между народами России и США, как бы это ни старались сделать политики, заявил журналистам в преддверии концерта в Вашингтоне Валерий Гергиев.

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева при участии прославленного российского пианиста Дениса Мацуева даст в понедельник "Концерт единства" в Вашингтонском кафедральном соборе. Спонсором мероприятия и председателем его организационного комитета выступает известная американская благотворительница Сюзан Кармел-Лерман, оно проводится во взаимодействии с посольством РФ в США.

Ожидается, что мероприятие посетят 1,5 тысячи зрителей.

"Мосты надо сохранять, мосты нельзя сжигать", — ответил маэстро на вопрос журналистов как сохранить мосты, связи между народами при текущем положении дел в отношениях Вашингтона и Москвы. "Решают в данном случае не политические обозреватели, я бы сказал — не столько политические обозреватели, сколько люди: россияне и американцы. Для таких людей мы и выступаем, — подчеркнул Гергиев. — Так что я считаю, что мосты не будут сожжены — этого не допустят люди".

"Сегодня главным будет — сотрудничество американских и российских музыкантов. Если мы можем делать вместе очень хорошее дело: выступать быстро, моментально, за короткую репетицию найти общий язык. И это пример политикам, который рано или поздно станет настолько наглядным, что этому примеру последуют. Думаю, что для этого есть все предпосылки", — продолжи маэстро.

"Замечательная публика (была на предыдущих концертах в рамках американского турне), по 4-5 оваций стоя было у нас на каждом концерте", — рассказал маэстро.

"Американцы — люди достаточно искренние, и их провести какими-то дешевыми приемами невозможно. Они благодарили нас за каждый концерт, как мне кажется, очень искренне и чистосердечно. Это демонстрирует то главное, что я хотел найти в этих гастролях", — признался он. "Никакие политические "метеоусловия", даже очень неблагоприятные, не могут превратить людей, которые сердцем привязаны к такому высокому творчеству, как музыка Баха или Чайковского, Моцарта или Бетховена", — заключил он.

Вашингтонский кафедральный собор — главный собор англиканской Епископальной церкви США, построенный в неоготическом стиле. Он считается шестым по высоте собором в мире — его шпили взметнулись ввысь на 92 метра. Первый камень в его фундамент был заложен в 1907 году при президенте Теодоре Рузвельте, а полностью строительство завершилось лишь в 1990-м при Джордже Буше-старшем.