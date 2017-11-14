Президент Молдавии оценил шансы Приднестровья на независимость

КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или стать субъектом Российской Федерации.
По его словам, "для объединения страны есть два предусловия: нейтралитет, признанный международными игроками (идеально – как в Туркменистане)". "И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской (выступающей за объединение с Румынией – ред.) власти", — сказал Додон.
По его мнению, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы". "Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", — сказал Додон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.