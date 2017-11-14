Антонов назвал ситуацию с RT в США недружественным шагом

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия рассматривает принуждение RT America к регистрации иностранным агентом как недружественный шаг, сообщил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Я очень уважаю свободу прессы. Это одно из незыблемых прав американских граждан, и я считаю, что и российских. Если у человека есть мнение, он вправе его излагать. Есть лишь ограничения в поведении выражения согласия или несогласия с той или иной точкой зрения. Мы сегодня стали свидетелями, что RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг", — сказал посол.