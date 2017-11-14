США опубликовали видео появления трех авианосцев у берегов Кореи

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях. Видео, на котором показаны совместные учения опубликованы на канале ВМС США на YouTube.

Как сообщает агентство Ренхап, Сеул впервые проводит военные учения с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". Военные корабли сопровождают более десяти кораблей, включая два эсминца Sejong the Great и the Seoae Yu Seong-ryong.

"Военно-морские силы Южной Кореи и США поддерживают идеальную защитную позицию для проведения совместных операций в любое время и в любом месте. С помощью нашего крепкого альянса, мы сможем противостоять провокациям противника", — передает агентство слова капитана эсминца Sejong the Great Ли Ку Сона.

Агентство также сообщает, что проведение учений с тремя авианосцами — крайне нобычно. Последний раз такие учения проходили десять лет назад у вод Гуама в Тихом океане.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.