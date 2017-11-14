ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, переписывался с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks во время предвыборной кампании в США, сообщил журнал Atlantic со ссылкой на материалы, полученные от Трампа-младшего в конгрессе.

По данным журнала, WikiLeaks писали Трампу-младшему личные сообщения в Twitter. Так, 20 сентября 2016 года Трампу-младшему написали, что некий политический фонд, распространяющий слухи о "связи Трампа с Россией", в прошлом занимался поддержкой войны в Ираке. Трамп-младший ответил на это: "Не под запись: я не знаю, кто это, но спрошу".

В другой раз сайт предложил Трампу-младшему прокомментировать или распространить цитату от выдвиженца Демократической партии Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника. "Мы это уже сделали сегодня. Потрясающе, как ей это сходит с рук", — ответил Трамп-младший.

Другие сообщения WikiLeaks включали требование к Трампу-младшему предоставить налоговую декларацию отца, предложение оспорить результаты выборов как сфальсифицированные, а также предложение попросить Австралию назначить Ассанжа послом в США.

Впрочем, почти все сообщения WikiLeaks Трампу-младшему носили несерьезный характер и не получили ответа.

Адвокат Трампа-младшего Алан Фьютерфас заявил, что тот сотрудничает с конгрессом. "Мы уверенно говорим, что у нас нет никакой обеспокоенности насчет этих документов, а все поднятые на этот счет вопросы получили подходящий ответ", — сказал Фьютерфас. WikiLeaks не ответил на просьбу журнала о комментарии.

Американские спецслужбы обвинили Россию в краже документов Национального комитета демократической партии, которые впоследствии были опубликованы WikiLeaks. Как WikiLeaks, так и российские официальные лица, это опровергали. Спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса ведут расследование предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергли в Кремле и Белом доме.