МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Руководство издательства DC Comics уволило проработавшего в компании более 20 лет редактора Эдди Берганзу из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает издание Hollywood Reporter.

DC Comics создает комиксы о таких супергероях как Супермен, Бэтмен, Капитан Америка, Чудо-Женщина и Флэш.

"Компании Warner Bros. и DC Entertainment прекратили трудовые отношения с редактором DC Comics Group Эдди Берганзой. Мы стремимся искоренить домогательства", — приводит издание заявление DC Entertainment.

Сообщается, что ранее DC временно отстранило Берганзу после того, как три женщины обвинили его. По заявлению женщин, Берганза целовал их и трогал против их воли. Инциденты произошли в начале 2000-х.

По данным издания, Берганза работал в DC Comics с начала 1990-х.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.