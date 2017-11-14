Пятая женщина обвинила кандидата в американский сенат в домогательствах

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Жительница Алабамы Беверли Нельсон стала в понедельник пятой женщиной, которая обвинила кандидата Республиканской партии в сенаторы Роя Мура в домогательствах около 40 лет назад.

Нельсон провела пресс-конференцию, которую показывали местные телеканалы. Она заявила, что Мур приставал к ней, когда ей было около 15 лет. Муру в тот момент было за 30, он занимал пост заместителя окружного прокурора.

По заявлению Нельсон, Мур предложил подвезти ее домой, но припарковал машину в темном месте и напал на девушку. "Я была в ужасе. Он пытался сорвать с меня рубашку. Я думала, что он пытается меня изнасиловать. У меня слезы текли по лицу", — заявила женщина. По ее словам, в конечном итоге ей удалось вырваться, и Мур пригрозил ей, что если она пожалуется на него, ей никто не поверит.

По словам Нельсон, она решилась рассказать о домогательствах Мура после того, как четыре других женщины заявили об аналогичных действиях с его стороны.

Неясно, имеют ли обвинения юридические последствия для Мура в связи со сроком давности. Сам кандидат в сенаторы свою вину отрицает и заявляет, что речь идет о заговоре демократов.

В сентябре Мур выиграл республиканские праймериз в Алабаме, хотя его противника поддерживал президент Дональд Трамп. Выборы в сенат от штата должны состояться в декабре.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что если рассказанная женщиной история является правдой, Мур должен отказаться от участия в выборах. При этом республиканцы в сенате не могут обязать Мура снять свою кандидатуру.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.