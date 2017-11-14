Пятая женщина обвинила кандидата в американский сенат в домогательствах

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Жительница Алабамы Беверли Нельсон стала в понедельник пятой женщиной, которая обвинила кандидата Республиканской партии в сенаторы Роя Мура в домогательствах около 40 лет назад.
По заявлению Нельсон, Мур предложил подвезти ее домой, но припарковал машину в темном месте и напал на девушку. "Я была в ужасе. Он пытался сорвать с меня рубашку. Я думала, что он пытается меня изнасиловать. У меня слезы текли по лицу", — заявила женщина. По ее словам, в конечном итоге ей удалось вырваться, и Мур пригрозил ей, что если она пожалуется на него, ей никто не поверит.
По словам Нельсон, она решилась рассказать о домогательствах Мура после того, как четыре других женщины заявили об аналогичных действиях с его стороны.
Неясно, имеют ли обвинения юридические последствия для Мура в связи со сроком давности. Сам кандидат в сенаторы свою вину отрицает и заявляет, что речь идет о заговоре демократов.
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что если рассказанная женщиной история является правдой, Мур должен отказаться от участия в выборах. При этом республиканцы в сенате не могут обязать Мура снять свою кандидатуру.
В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.