Делегация России не приняла участия во встрече Совбеза ООН по Венесуэле

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Делегации России, Китая и Боливии не приняли участия в неформальной встрече Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, которая состоялась в понедельник вечером по инициативе США и Италии.
С позицией латиноамериканских стран согласился российский постпред Василий Небензя. "Мы не думаем, что это относится к вопросам мира и безопасности, которыми должен заниматься СБ ООН. Мы нарушаем формат СБ в этом вопросе", — сказал он.
Российский постпред высказался за мирное урегулирование внутренних вопросов Венесуэлы.
В мае СБ ООН по инициативе США провел неформальное заседание по ситуации в Венесуэле — впервые с начала протестов и беспорядков в стране. Встреча также вызвала неоднозначную реакцию среди членов Совета.