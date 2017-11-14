Делегация России не приняла участия во встрече Совбеза ООН по Венесуэле

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Делегации России, Китая и Боливии не приняли участия в неформальной встрече Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, которая состоялась в понедельник вечером по инициативе США и Италии.

Постпред Боливии (непостоянный член СБ) при ООН объяснил это тем, что ситуация в Венесуэле "не представляет угрозы международному миру и безопасности". Этот тезис подтвердил постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес, отметив, что положение в Венесуэле вообще не стоит на повестке дня совета. "Это враждебная встреча, явное вмешательство США, что подрывает принцип суверенитета государства-члена ООН", — сказал он журналистам в ООН.

С позицией латиноамериканских стран согласился российский постпред Василий Небензя. "Мы не думаем, что это относится к вопросам мира и безопасности, которыми должен заниматься СБ ООН. Мы нарушаем формат СБ в этом вопросе", — сказал он.

Российский постпред высказался за мирное урегулирование внутренних вопросов Венесуэлы.

В мае СБ ООН по инициативе США провел неформальное заседание по ситуации в Венесуэле — впервые с начала протестов и беспорядков в стране. Встреча также вызвала неоднозначную реакцию среди членов Совета.