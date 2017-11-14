Российский посол в США о ситуации с RT: "своих не бросаем"

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов поддержал журналистов RT, посетив их офис в Вашингтоне и заявив, что "своих не бросают".

"Своих не бросаем", — приводятся слова посла в Twitter российской дипмиссии.

Антонов в понедельник посетил офис RT America в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в посольстве.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

В МИД РФ ранее заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Посол А.И.Антонов в RT:

"Своих не бросаем" pic.twitter.com/wmxeueTDDO — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 13 ноября 2017 г.

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