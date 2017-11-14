В Иране объявили траур по погибшим во время землетрясения

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Траур по погибшим во время землетрясения объявлен в Иране 14 ноября, сообщается в Telegram-канале правительства Ирана.

"Иранское правительство выражает соболезнования в связи с этим трагическим инцидентом Верховному лидеру Ирана, иранскому народу, особенно жителям провинции Керманшах, и всем оставшимся в живых после этого печального инцидента на западе страны", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

"Правительство… выражает сочувствие раненым и желает им здоровья. Чтобы воздать уважение всем жертвам и выразить сочувствие их уважаемым семьям и всем пострадавшим, завтра, 14 ноября, объявлено днем всеобщего траура по всей стране", — сказано в заявлении.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения.

Заместитель главы провинции Керманшах Мохтаба Никкердар заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку под завалами продолжают оставаться люди.

Некоторые города Ирана и Ирака остались без электричества, тысячи людей, опасаясь афтершоков, покинули дома и ночуют на улице.