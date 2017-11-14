В Иране объявили траур по погибшим во время землетрясения

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Траур по погибшим во время землетрясения объявлен в Иране 14 ноября, сообщается в Telegram-канале правительства Ирана.
"Правительство… выражает сочувствие раненым и желает им здоровья. Чтобы воздать уважение всем жертвам и выразить сочувствие их уважаемым семьям и всем пострадавшим, завтра, 14 ноября, объявлено днем всеобщего траура по всей стране", — сказано в заявлении.
Заместитель главы провинции Керманшах Мохтаба Никкердар заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку под завалами продолжают оставаться люди.
Некоторые города Ирана и Ирака остались без электричества, тысячи людей, опасаясь афтершоков, покинули дома и ночуют на улице.